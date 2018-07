Mars comprará parte de negócio de alimentos para animais da P&G por US$2,9 bi

A Mars comprará os direitos sobre as três marcas na América do Norte, na América Latina e em outras regiões, excluindo a maioria dos mercados europeus, disseram as companhias em um comunicado nesta quarta-feira.

As regiões inclusas no acordo respondem por cerca de 80 por cento das vendas globais da unidade de animais de estimação da P&G, a P&G Pet Care.

A Mars, cujo negócio voltado a animais de estimação inclui marcas como a Pedigree, Whiska, Banfield e Royal Canin, tem também a opção de adquirir as marcas em diversos outros países.

A P&G disse que está trabalhando em planos alternativos para vender sua unidade Pet Care nos países da União Europeia.

A P&G informou também não esperar que o acordo prejudique sua estimativa para o crescimento do lucro por ação em 2014 ou que tenha um impacto material nos resultados de 2015.

A Mars, controlada pela família Mars, registrou vendas anuais de mais de 33 bilhões de dólares em 2013 e ocupava a quinta posição na lista da Forbes das maiores companhias de capital fechado dos Estados Unidos. As vendas da P&G alcançaram 84,16 bilhões de dólares em 2013.

(Por Siddharth Cavale e Shailaja Sharma)