Médicos estão em alerta permanente no RS, diz ministro O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, concedeu entrevista nesta manhã, no Centro Desportivo Municipal de Santa Maria (RS), informando que não houve registro de óbitos nesta madrugada, mas que as equipes médicas estão em alerta permanente, após a tragédia ocorrida na boate Kiss. O ministro alertou para o fato de que algumas pessoas que sobreviveram ao incêndio na boate podem apresentar sintomas da chamada pneumonia química, com tosse e falta de ar nos próximos três dias. Cerca de 40 pessoas estão respirando com a ajuda de ventilação mecânica, em decorrência da tragédia que deixou 231 mortos.