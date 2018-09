Medvedev assume governo russo e promete liberdade Dmitry Medvedev tomou posse na quarta-feira como presidente da Rússia, numa cerimônia solene na sala do trono do Kremlin, embora seu antecessor, Vladimir Putin, continuará exercendo considerável poder como premiê. Ex-advogado de grandes empresas, aliado histórico de Putin, Medvedev, de 42 anos, deu ênfase à liberdade e ao Estado de direito nas suas primeiras declarações após prestar juramento e receber uma corrente de ouro com águias de duas cabeças, o símbolo da presidência. "Acredito que meus objetivos mais importantes serão proteger as liberdades civis e econômicas", disse Medvedev aos 2.000 convidados da posse, transmitida ao vivo pela TV. "Devemos lutar por um verdadeiro respeito à lei e superar o niilismo legal, que atravanca seriamente o desenvolvimento moderno." O novo presidente chegou ao Kremlin sozinho, numa limusine Mercedes preta, cercado por 11 batedores. Duas horas depois da posse, ele nomeou Putin como primeiro-ministro do país, como já era esperado. Medvedev recebe do antecessor uma economia próspera, ajudada pelo preço recorde do petróleo, mas também terá de enfrentar problemas como a corrupção desenfreada, a inflação em alta, a diminuição populacional, o sucateamento da indústria e da agricultura e as relações cada vez mais tensas com os vizinhos ex-soviéticos e com o Ocidente. Putin também é acusado por críticos internos e por governos estrangeiros de pisotear os direitos humanos e limitar as liberdades democráticas. Antes que Medvedev tomasse posse, Putin entrou no Kremlin --sozinho e muito sério-- e agradeceu aos russos por sua confiança ao longo de oito anos de governo. Proibido de disputar um terceiro mandato, ele pediu à população que apoie o novo sucessor, desde que suas políticas sejam mantidas. "É muito importante para todos manter o rumo que já começamos e se provou correto", afirmou. Depois da posse, o patriarca de Moscou, Alexiy 2o, líder da influente Igreja Ortodoxa Russa, celebrou uma missa numa catedral próxima para abençoar o novo presidente. Putin indicou Medvedev à sua sucessão em dezembro passado, e conseguiu transferir sua popularidade para ele nas eleições de março. Ambos trabalham juntos desde o começo da década passada. O agora ex-presidente, que continua sendo de longe o político mais popular do país, vai acumular o cargo de premiê com a liderança do partido Rússia Unida.