Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 1.369. A quina saiu para 195 apostadores(prêmio de R$ 6.509,72) e a quadra, para 7.636 apostadores (prêmio de R$ 237,48). As dezenas sorteadas ontem (07/03) em Tietê (SP) foram: 05 - 16 - 24 - 32 - 38 - 46.