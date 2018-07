Membros do MTST protestam na casa de Lula em SBC Integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) realizam manifestação em frente à casa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, desde as 14 horas. De acordo com o movimento, a manifestação conta com a participação de mais de 300 famílias de diversos acampamentos do Estado. Já a Polícia Militar afirma que cerca de 200 pessoas participam do protesto. Nesta tarde, cinco trabalhadores se acorrentaram em frente à casa do presidente e, segundo o movimento, continuarão acorrentadas até serem atendidas.