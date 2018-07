Menina sofre queimadura ao alisar cabelo em Sorocaba

Uma menina de 11 anos teve queimaduras no couro cabeludo com formação de bolhas depois de alisar o cabelo em um salão de beleza no bairro Brigadeiro Tobias, em Sorocaba, no interior de São Paulo, no último fim de semana. A criança, de prenome Naiara, apresentou além das queimaduras, queda de cabelos e vômitos, segundo informações da Secretaria de Saúde de Sorocaba. Os médicos constataram que ela teve intoxicação. Não há informação sobre qual hospital a garota foi socorrida. Técnicos da Vigilância Sanitária do município foram até o local na tarde de segunda-feira, 19, mas o estabelecimento estava fechado. A equipe retornou no começo da manhã desta terça para verificar a origem do produto e as condições de sua aplicação, se o comércio possui licença e as condições de higiene do local.