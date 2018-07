Menino de quatro anos dispara contra adolescente nos EUA

Um menino de quatro anos disparou contra um adolescente de 18 anos que tomava conta dele em Jackson, no Estado americano de Ohio, e que aparentemente havia pisado em seu pé. Ele estava na casa de sua sua avó com outras crianças e havia outros adolescentes no local. Segundo testemunhas, o menino, identificado pela mídia local como Ethan Crisp,teria ficado zangado e foi para o quarto dizendo que iria buscar uma arma. "Todos acharam que ele ia para o quarto buscar um brinquedo", disse reportagem no jornal The Columbus Dispatch. Mas, ao invés disso, o menino voltou com uma arma na mão e atirou em Nathan Beavers que, segundo o jornal, está recebendo tratamento no Centro Médico da Universidade Estadual de Ohio, na cidade de Columbus, por ferimentos no braço e parte lateral do torso. Ethan pegou a munição de uma gaveta em um quarto e carregou a arma, de calibre 20, disse a polícia. Segundo o Columbus Dispatch, o pai do menino ficou "chocado" ao ser informado do incidente. Ele manifestou surpresa de que o filho sabia como colocar munição e disparar uma arma, normalmente usada para caçadas. Ele disse que o menino viu outras pessoas atirarem mas nunca o ensinaram a lidar com uma arma. "Foi um acidente. Ele simplesmente achou que era uma outra arma de brinquedo (...) Ele não pensou no que ela poderia fazer", disse o pai do garoto, de acordo com o jornal. "As armas saíram da nossa casa", acrescentou. "Elas não vão estar mais perto das crianças. Não vale a pena." A polícia também ficou surpresa. "Ele não disse muito", afirmou o vice-delegado Jim Ephin, ao Columbus Dispatch. "Ele disse que estava bravo com Nathan. Ele disse: 'Eu vou buscar uma arma.'" O menino está sob custódia dos pais "até que nós vejamos o que o promotor quer fazer", disse Ephlin, de acordo com o jornal. Os pais não querem que a criança seja processada. "Investigadores vão examinar porque a munição e a arma não estavam sob tranca, disse o promotor Jonathan Blanton ao jornal local. Em Ohio não há exigência legal para que se mantenha armas seguras longe de crianças. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.