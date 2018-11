Menor é detido pela 11ª vez ao tentar furtar carro em SP

O policial levou o menor e Gomes - que foi qualificado pela polícia como testemunha no boletim de ocorrência - até a delegacia. A mãe de F. foi até o 1º Distrito Policial de Diadema para buscar o filho. Ela usava uma bengala, com a qual ameaçou os jornalistas, que estavam de plantão na porta da delegacia. "Dá licença, dá licença", gritava ela ao deixar o local acompanhada do filho. Ela chegou a dar golpes com a bengala em direção aos jornalistas e acertou a lente de um dos repórteres fotográficos que estavam no local.

Histórico:

Da última vez em que foi apreendido, no início da madrugada do dia 3 de janeiro deste ano, F. estava em um carro furtado poucas horas antes, acompanhado de um adolescente de 17 anos, que dirigia o veículo quando foi visto por uma viatura da PM. Ele perdeu o controle do carro após uma breve perseguição pela Avenida Robert Kennedy, na região da Capela do Socorro, na zona sul de São Paulo.

O primeiro Boletim de Ocorrência (BO) que cita F. foi registrado no dia 31 de outubro de 2007, quando ele dirigia uma moto emprestada sem permissão. No mesmo ano, outros cinco BOs foram registrados: por dirigir sem permissão (dia 27 de abril), furto a uma farmácia (dia 28 de junho), apreensão de veículo (16 de agosto), desacato (17 de agosto) e furto de veículo (22 de agosto).

Em 2008, três ocorrências foram registradas. Na sétima vez em que foi detido, no dia 25 de agosto, o menor dirigia um carro roubado quando foi parado por PMs na Vila Joaniza, na zona sul. Na ocasião, ele ainda tinha 11 anos e estava acompanhado por outros três menores, de 14, 15 e 16 anos. Desta vez, F. foi encaminhado a um abrigo de nome não divulgado pela Justiça.

No dia 23 de outubro, já com 12 anos completos - idade mínima para que um menor seja encaminhado à Fundação Casa - F. foi capturado mais uma vez. Ele estava com um veículo furtado no Jardim Sabará, quando policiais pediram para que ele parasse. F. não obedeceu, fugiu com o carro e bateu em um poste, mas não ficou ferido. No dia 15 de dezembro, o menor estava em um veículo furtado com outros três adolescentes, de 14, 16 e 17 anos. Eles foram detidos no Jardim São Bernardo, na região do Grajaú. Na ocasião, F. e o adolescente de 16 anos foram levados algemados à Fundação Casa (antiga Febem). Os outros dois jovens, por não terem passagem pela polícia, foram liberados.