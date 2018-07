Menores encontrados sozinhos voltarão para mães

Segundo a secretaria, a mãe de oito das nove crianças teria saído para trabalhar, deixando os filhos com a nora, que acabou deixando as crianças sozinhas durante o dia, inclusive o filho, de oito meses.

De acordo com a Polícia Militar, após denúncia, cinco crianças foram localizadas em um apartamento, no primeiro andar de um prédio invadido, na Rua Asdrúbal do Nascimento, 456, no bairro da Bela Vista, por volta das 21h30. No local estavam duas gêmeas de 7 meses, uma criança com oito meses, uma criança de 2 anos, uma de 4 anos e uma de 6.

Outra criança, de 8 anos, e dois adolescentes, de 10 e 12 anos, foram encontrados em um imóvel onde funciona uma borracharia, na Rua Luís Barreto, no mesmo bairro. Segundo a PM, no local havia mau cheiro e lixo espalhado, sendo encontrado até uma das crianças comendo fezes.

Uma das mães foi localizada em um bar próximo e levada para a delegacia, segundo a PM. O Conselho tutelar foi acionado e as crianças foram levadas para um abrigo de assistência emergencial, onde passaram a noite, segundo a PM.

De acordo com a secretaria, as crianças e as mães foram atendidas em Centros da Criança e Adolescentes (CCA) e Centros de Referência Especializado de Assitência Social (CREAS), onde passaram o dia estudando e praticando atividades extracurriculares. As crianças informaram aos assistentes sociais que não costumam ficar sozinhas.

Dois inquéritos policiais foram instaurados para a apurar o caso, de acordo com o delegado titular do 5ºDP, Carlos Eduardo Silveira Martins. Duas equipes da polícia civil estão tentado localizar todos os envolvidos no caso, entre eles PMs, vizinhos que denunciaram o caso e as mães das crianças, para que possam ser ouvidos ainda hoje, segundo o delegado. As mães poderão responder por abandono dos menores.