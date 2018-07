Mercadante critica greve de professores universitários

A paralisação atinge 41 universidades federais e duas instituições de ensino superior. Na terça, Universidade Federal do Rio de Janeiro e Universidade Federal de São Paulo aderiram ao movimento. "As discussões são uma ficção. O que eles estão fazendo é cozinhar o galo", afirmou Argus de Almeida, integrante do Comando Nacional de Greve do Sindicato Nacional dos Docentes de Institutos de Ensino Superior (Andes).

Mercadante atribuiu a demora nas negociações sobre restruturação da carreira à morte do principal negociador desse assunto no governo, o secretário de recursos humanos do Ministério do Planejamento, Duvanier Paiva Ferreira. No fim do ano passado, governo e representantes de docentes firmaram um acordo com três metas: reajuste de 4% dos salários a partir de março, incorporação das gratificações aos salários e negociação para carreira de professores, que entraria em vigor a partir de 2013. Mercadante afirma que os dois primeiros itens foram cumpridos. "O problema é que negociações voltaram para estaca zero. E o governo mostra-se irredutível em alguns pontos", disse Almeida. O movimento considera essencial o aumento do piso salarial para jornada de 20 horas, de R$ 500 para R$ 2.100.

O ministro disse esperar que profissionais reflitam sobre o impacto que a greve irá gerar e retomem o diálogo. "Uma paralisação como essa traz muitos prejuízos para 1 milhão de alunos. A sociedade investe pesado para sustentar as universidades federais". Almeida acredita que o discurso de Mercadante desta quarta-feira dá sinais de que o governo poderá ceder em alguns pontos. "Ele já amornou o discurso", disse. Na próxima segunda, representantes de professores e integrantes do Ministério do Planejamento deverão se reunir para discutir a restruturação da carreira. "Não acredito que a greve termine ali. Há ainda muita negociação pela frente mas o importante é que o movimento mostrou sua força".