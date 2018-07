Mercado eleva previsão de inflação em 2012, corta de 2011

O prognóstico para a alta do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2011 passou de 6,22 para 6,19 por cento, enquanto o de 2012 foi de 5,10 para 5,13 por cento.

A meta do governo para a inflação nos dois anos tem centro em 4,5 por cento e tolerância de dois pontos percentuais.

A previsão para a inflação em 12 meses permaneceu em 5,04 por cento.

As projeções para a Selic foram mantidas, em 12,50 por cento no final deste ano e em 12,25 por cento no encerramento de 2012.

Para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), a previsão do mercado caiu ligeiramente, de 4,0 para 3,96 por cento neste ano. A estimativa de expansão em 2012 permaneceu em 4,10 por cento.

O prognóstico para a taxa de câmbio neste ano passou de 1,61 real por dólar para 1,60 real. A projeção no final de 2012 ficou em 1,70 real.

(Por Vanessa Stelzer)