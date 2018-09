Metrô de SP recebe mais um trem com ar-condicionado O governador de São Paulo, Alberto Goldman, entregou hoje o 16º novo trem da Linha 2-Verde do Metrô (Vila Prudente - Vila Madalena). A nova composição segue o mesmo padrão dos novos trens já em operação, com ar-condicionado, câmeras de segurança internas e externas e portas mais largas para facilitarem o embarque e o desembarque.