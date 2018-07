Metrô fecha estação que dá acesso a Copacabana

O portão principal foi fechado com grades de contenção e só restou uma saída com menos de 2 metros de largura. As escadas rolantes foram desligadas para evitar que o público chegasse com facilidade à saída e evitar aglomeração no portão. A estação está completamente tomada de peregrinos.

A voluntária Camila Nascimento, de 24 anos, de Belo Horizonte, chegou em vagão lotado. "O clima o tempo todo é esse, mesmo numa situação em que seria desconfortável se torna uma brincadeira, a gente se diverte no caminho. A experiência é essa. Não adianta vir só para visitar o Corcovado." As ruas internas de Copacabana ainda estão abertas. Há muito policiais nas vias.