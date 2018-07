Metroviários de MG e PE discutem pauta com Planalto Dirigentes dos metroviários de Belo Horizonte e Recife e dos ferroviários de João Pessoa, Maceió e Natal se reuniram na manhã desta quarta-feira no Palácio do Planalto com o assessor especial da Secretaria-Geral da Presidência, José Feijó, e representantes do Ministério do Planejamento para discutir uma pauta de reivindicações que inclui reajuste salarial e a implantação de um plano de saúde.