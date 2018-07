MG passa a ter 71 cidades em situação de emergência Passou para 71 o total de municípios em situação de emergência em Minas Gerais, em consequência das chuvas que atingiram a região. A informação foi divulgada hoje pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil do Estado. As cidades que decretaram situação de emergência neste fim de semana foram Belo Horizonte, por conta das fortes chuvas, com índice pluviométrico de 85 milímetros, que provocaram o transbordamento do Rio Arrudas, e Pavão. A chuva já causou a morte de 25 pessoas, deixando 66.107 desalojadas e outras 8.006 desabrigadas, segundo a Defesa Civil.