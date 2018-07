Michel Bastos e Elano viram titulares no primeiro coletivo de Dunga

O meia Elano e o lateral-esquerdo Michel Bastos foram as novidades do time principal neste domingo no primeiro jogo-treino entre titulares e reservas desde que a seleção chegou à África do Sul.

Os dois também foram responsáveis pelos únicos gols marcados durante o treino, ambos em batidas de falta.

O treino durou pouco mais de uma hora e foi marcado pela rápida movimentação das duas equipes e pela falta de pontaria. Os goleiros Júlio César, Gomes e Doni - que se revezaram entre os times - fizeram poucas defesas.

Os jogadores também obedeceram a orientação de Dunga de se preservarem, e poucas faltas foram marcadas.

O destaque negativo foi Kaká, que teve atuação apagada e foi muito marcado pelo reserva Josué. Kaká errou passes e participou pouco das jogadas de ataque.

Força na direita

O time principal teve Júlio César, Maicon, Lúcio, Juan, Michel Bastos, Felipe Mello, Gilberto Silva, Kaká, Elano, Robinho e Luís Fabiano.

Os reservas começaram com Gomes, Daniel Alves, Luisão, Thiago Silva, Gilberto, Josué, Kleberson, Julio Baptista, Ramires, Nilmar e Grafite. A única alteração feita por Dunga durante o jogo-treino foi no gol. Doni entrou no lugar de Gomes, que depois jogou entre os titulares.

Michel Bastos largou na frente na disputa com Gilberto pela vaga na lateral-esquerda.

No treino deste domingo, o jogador tabelou bastante com Kaká, mas falhou nas duas oportunidades que teve para cruzar a bola na área.

Pela direita, Elano, Maicon e Luís Fabiano produziram algumas das melhores jogadas. Por duas vezes, Elano recebeu livre a bola pela direita na área, mas nas duas oportunidades ele chutou para fora.

Em outra boa jogada pela direita, Luís Fabiano ganhou da zaga e rolou a bola para Robinho, que chutou fraco para defesa de Doni.

A zaga titular brasileira esteve bem, apesar dos avanços rápidos de Nilmar pelo meio. Dunga falou pouco durante o treino, mas mandou várias cobranças de falta e escanteios serem repetidas.

Entre os titulares, os batedores eram Elano e Michel Bastos. Cada um marcou um gol nas repetidas cobranças de falta. As faltas do time de reservas foram batidas por Julio Baptista e Daniel Alves. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.