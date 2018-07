Michelle Obama veste casaco e vestido Thom Browne para posse do marido

O tecido do casaco e vestido azul marinho foi desenvolvido com base no estilo da gravata de seda de um homem, segundo o gabinete da primeira-dama.

Seu cinto é da J. Crew e ela usava um colar desenhado por Cathy Waterman. Ela também usava sapatos J. Crew.

"No final das festividades de posse, a roupa e os acessórios vão para o Arquivo Nacional", disse o escritório da primeira-dama.

A filha mais velha de Obama, Malia, estava vestindo um conjunto J. Crew, enquanto sua irmã mais nova, Sasha, usava um casaco e vestido de Kate Spade.

(Reportagem de Steve Holland)