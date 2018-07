Montadoras mostram destaques em salão do carro da China

Fabricantes mostraram nesta terça-feira no salão internacional do automóvel de Xangai seus planos para o mercado de carros chinês, o maior do mundo.

Mesmo com a diminuição do crescimento do setor, o mercado chinês deve crescer 27% em 2011.

Além de novos modelos, as empresas visam os consumidores no interior do país, já que o governo vem aumentando as restrições para carros novos em grandes cidades.

Analistas acreditam que o mercado chinês deve seguir crescendo em média pelo menos 10% nos próximos anos. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.