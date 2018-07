Morre em São Paulo o poeta Décio Pignatari Morreu neste domingo o poeta Décio Pignatari, no Hospital Universitário da USP, de acordo com a assessoria de imprensa da instituição. Décio Pignatari tinha 85 anos e estava internado desde a última sexta-feira. Nascido em Jundiaí, em 20 de agosto 1927, Pignatari estava internado desde a última sexta-feira (30), tinha Alzheimer, e morreu de insuficiência respiratória e pneumonia aspirativa, como informou o hospital. Pignatari ficou conhecido na década de 1950 por sua participação no movimento concretista.