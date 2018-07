Mosteiro de Sorocaba corre risco com infiltrações

O abade do mosteiro, d. José Carlos Camorim Gati, foi à Câmara Municipal nesta terça-feira (16) em busca de ajuda. D. José pediu aos vereadores que destinem verbas, por meio de emendas, para a obra. "O mosteiro não pertence aos monges, é um patrimônio da cidade", justificou. O principal prédio histórico de Sorocaba é tombado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado (Condephaat) e está em processo de restauração há seis anos.

Foram completados serviços como a prospecção nas paredes para registro das camadas de pintura e a verificação do estado da parede, e ainda a reforma da hospedaria dos monges beneditinos e do jardim da gruta.

O conjunto, que ocupa uma área de 12,2 metros quadrados no coração do município, foi descupinizado e as paredes de taipa, após a retirada do reboco, receberam uma camada protetora. O abade do mosteiro teme que, com a chegada das chuvas e as infiltrações, esse trabalho se perca. "A taipa é um material sensível e, no caso do mosteiro, é uma estrutura única com três tipos de material." Além da troca das telhas, será preciso rever a estrutura de madeira e os forros, possivelmente comprometidos pelo ataque dos cupins. Por falta de verba, a restauração é feita por etapas, à medida que o dinheiro é captados pela Associação Amigos de São Bento via Lei Rouanet.

A igreja é marco da fundação da cidade e foi erguida em taipa de pilão e coberta pelos índios que serviam a Fernandes. O bandeirante tinha 400 índios escravizados quando se mudou de Santana de Parnaíba para Sorocaba. Os monges construíram o mosteiro ligado à igreja e a cidade se formou no entorno, em terras doadas por Fernandes. Seus restos mortais estão sepultados no interior do templo, que guarda ainda relíquias como o retábulo e a imagem de Sant''Ana, trazidos de Portugal no século 18. Todo mês, os beneditinos celebram uma missa pela alma do doador.