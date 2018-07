Motociclista morre em acidente na Marginal do Tietê Um motociclista morreu no começo da manhã de hoje, em um acidente envolvendo um caminhão na pista central da Marginal do Tietê, perto da Ponte Orestes Quércia, na região do Anhembi, zona norte de São Paulo, sentido Lapa. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), uma faixa da direita da via permanecia interditada às 11h15. Os motoristas que trafegam pela via devem utilizar as pistas expressa e local.