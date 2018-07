Motociclista Simoncelli morre após batida na Malásia

Simoncelli, 24 anos, bateu na segunda volta e foi atingido pelas motos de Colin Edwards e Valentino Rossi depois de deslizar na pista com sua Honda.

Seu capacete foi arrancado no acidente e a penúltima corrida da temporada foi interrompida imediatamente com a bandeira vermelha e cancelada em seguida.

Edwards da Yamaha também caiu de sua moto mas escapou sem ferimentos graves, enquanto Rossi conseguiu levar sua Ducati de volta aos boxes.

Simoncelli caiu ferido na pista antes de ser levado ao centro médico, onde foi declarado morto.

"Todos os envolvidos na MotoGP estendem as mais profundas condolências à família de Marco, seus amigos e sua equipe nesta trágica perda", disse um comunicado oficial.

Casey Stoner, que conquistou seu segundo título na MotoGP no GP da sua Austrália natal, disse: "assim que eu vi as imagens, senti um mal-estar".

"Quando o capacete sai, não é um bom sinal."

A morte de Simoncelli é a primeira na categoria mais importante do motociclismo desde que outro piloto da Honda, Daijiro Kato, morreu no Grande Prêmio do Japão em 2003.

Shoya Tomizawa também morreu em um acidente parecido com o de Simoncelli na Moto2, a categoria imediatamente abaixo da MotoGP, no ano passado.

Simoncelli, conhecido pelo corte de cabelo estilo afro e personalidade afável, começou na categoria 125cc em 2002 antes de subir para as 250cc em 2006.

Ele venceu o mundial da categoria 250cc em 2008.

(Reportagem de Alastair Himmer)