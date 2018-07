Motorista de Porsche provoca acidentes no Morumbi O motorista de um Porsche foi conduzido à delegacia na zona sul de São Paulo, depois de provocar vários acidentes na região do Morumbi, na manhã de hoje. Segundo a Polícia Militar, por volta das 10 horas, testemunhas viram o motorista do Porsche dirigir em alta velocidade e de modo descontrolado na Rua Olegário Mariano.