Motorista é baleada no Rio enquanto dirigia Ilda Ferreira, que aparenta ter 50 anos, foi baleada na cabeça ontem de manhã quando passava com seu Astra pela Rua Paturi, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro. A motorista perdeu a direção do veículo e bateu em um poste. Ela foi levada para o Hospital Municipal Miguel Couto. Os policiais do 18º Batalhão da PM (Jacarepaguá) foram acionados por causa do acidente de trânsito, mas ao chegarem ao local constataram que Ilda havia sido baleada. Ela chegou ao Miguel Couto em coma e foi encaminhada para o Centro Cirúrgico da unidade. O estado dela é considerado grave pelos médicos. A polícia suspeita que Ilda tenha sido vítima de uma tentativa de assalto. O caso será investigado pela 32ª Delegacia de Polícia (Taquara). Permanece grave o estado de saúde de Eliana dos Santos, que foi atingida por um tiro na cabeça no fim da tarde de sexta-feira, quando passava pela Rua Conde de Bonfim, na Tijuca, na zona norte, perto de uma agência dos Correios que estava sendo assaltada. Três assaltantes entraram na agência e um ficou do lado de fora, armado de fuzil. Os criminosos atiraram quando dois vigilantes da empresa Forte Macaé chegaram ao local. Houve troca de tiros. Eliana e Arnoudo Ricardo Bonin, que passavam em um Citroën Xsara, foram atingidos. Ferido no braço, Bonin recebeu alta ontem. Os seguranças tiveram ferimentos leves. Três assaltantes que estavam na agência fugiram a pé e outro roubou um táxi.