Motorista enfrenta pontos de lentidão na volta a SP

A Rodovia Bandeirantes, sentido capital, tem 32 quilômetros de trânsito lento em dois trechos: do 101 ao 89, em Campinas, devido ao tráfego intenso, e do 78 ao 58, em Itupeva, por causa de um acidente. Não houve interdição da pista. Quem volta para São Paulo pela Rodovia Anhanguera enfrenta seis quilômetros de lentidão, em Jundiaí, no trecho entre os quilômetros 65 e 59.

Na Via Dutra, entre o Rio de Janeiro e São Paulo, o trânsito estava lento ao longo de 40 quilômetros em cinco trechos, na altura das cidades de Guaratinguetá, Pindamonhangaba, Porto Real e Cachoeira Paulista devido à grande quantidade de veículos. Quem segue da capital paulista para a capital fluminense só enfrenta três quilômetros de lentidão na altura de Resende, por causa de um acidente. Por volta das 17h de hoje, o trânsito estava dentro da normalidade nas rodovias Raposo Tavares e Castello Branco.

Na Rodovia dos Imigrantes, a concessionária informou que até as 15h o tráfego estava intenso no trecho de serra e na saída de Praia Grande. No sistema Anchieta-Imigrantes, a subida da serra é feita pelas duas pistas da Imigrantes e também pela pista norte da Via Anchieta. Para descer para o litoral, é possível utilizar apenas a pista sul da Anchieta.

Às 15 horas, a rodovia Castelo Branco tinha trânsito intenso desde o km 143, em Cesário Lange. No km 120, próximo de Boituva, as obras de construção de terceira faixa afunilavam o trânsito e havia congestionamento. Também se formava longa fila na altura do pedágio do km 74, em Itu, com o trânsito seguindo lento até o km 68. Novo gargalo ocorria no km 30, até o km 33, altura de Jandira.

Na rodovia Régis Bittencourt, na pista sentido São Paulo, havia lentidão do km 355 ao km 349 em razão do excesso de veículos. Já entre o km 368 e o km 361, em Miracatu, ocorria a formação de fila em razão da pane ocorrida em uma carreta, que parou na faixa da direita. Os veículos eram obrigados a desviar para a faixa da esquerda. Na rodovia Fernão Dias, havia lentidão de 7 quilômetros entre a divisa com Minas Gerais e o município paulista de Vargem, em direção a São Paulo.

Litoral Norte

Com o tempo bom e o forte calor, a maioria dos turistas que desceram para o litoral norte paulista deixou para retornar no último dia do feriado prolongado. Poucos visitantes decidiram antecipar o retorno às suas cidades de origem. Com isso, as estradas de acesso à região estão abarrotadas de veículos. A viagem pela Rodovia dos Tamoios, que liga Caraguatatuba a São José dos Campos, está levando na tarde de hoje, em média, quatro horas, ante a cerca de 1h10 em dias normais. O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) implantou uma faixa adicional para facilitar a subida no trecho de serra.

O fluxo também é lento na Rodovia Rio-Santos, entre Ubatuba e Caraguatatuba. Dos 50km que separam as duas cidades, em 48km deles há lentidão desde as 10h desta segunda-feira. Na altura da Praia Grande, o motorista dificilmente consegue ultrapassar os 10km/h. Na Rodovia Oswaldo Cruz, que liga Ubatuba a Taubaté, também há lentidão, principalmente no trecho de nove quilômetros de serra, que tem curvas em "V" e não há acostamento. A viagem, que normalmente leva de 1h10 a 1h20, está sendo feita em 4h30.

Além do trânsito congestionado nas rodovias, o turista que passou o feriado em Ilhabela também precisa aguardar entre 2h30 a 3h na fila da balsa, que até por volta das 17h tinha quase três quilômetros de extensão.