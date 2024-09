Romantasia: Entenda fenômeno que faz jovens lerem 600 páginas em dias e dominou as vendas da Bienal

Rafaella Machado diz que os livros combinam dois gêneros que sempre foram sucesso comercial: o romance contemporâneo e a fantasia. “Leitoras de romance que não tinham intimidade com fantasias épicas, enormes, com criação de universos complexos, com árvores genealógicas super longas, entraram por conta do romance. E as leitoras que já amavam fantasia (...) entraram nesse novo gênero com o coração aberto para conhecer o outro lado dessas histórias”, diz.

E as redes sociais certamente ajudaram nesta explosão. Raquel, a jovem de 14 anos citada no início da reportagem, conta que começou a ler em 2022, quando foi impactada por vídeos do BookTok, o nicho literário do TikTok. “Sempre gostei de distopias e fantasias. Quando coloca um pouco de romance no meio, eu fico louca. Leio em uma madrugada. Não sei explicar, mas parece que é um universo que te prende”, conta ela.