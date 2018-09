Motorista morre em acidente na Rodovia Anchieta O motorista que trafega pela pista sul - sentido São Paulo/Litoral - da Rodovia Anchieta ainda encontra lentidão no trecho de serra, em São Bernardo do Campo, no Grande ABC. Segundo a Ecovias, por volta das 21h de ontem, no quilômetro 50 da pista sul da Anchieta, uma carreta que transportava tijolos bateu na traseira de outra carreta, cuja carga era soja. O motorista do veículo que transportava tijolos morreu no local.