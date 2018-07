Motorista paga até R$ 50 por vaga em ruas do Morumbi Quem foi neste domingo (11) ao show de Lady Gaga no Morumbi, na zona sul, teve de pagar altos preços para estacionar. Nos arredores, flanelinhas cobravam em média R$ 40 por uma vaga em via pública. Muitos também davam a opção de parar dentro de casas do bairro, a maioria com placas de aluguel ou venda.