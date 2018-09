Movimento nas estradas segue intenso

No Complexo Anhanguera-Bandeirantes são registrados vários trechos de lentidão para quem retorna à capital paulista. Pela Anhanguera, tráfego ruim entre os quilômetros 60 e 58 (Jundiaí); e entre os quilômetros 26 e 24 (região de Perus/SP). Pela Bandeirantes, lentidão entre os quilômetros 96 e 94 (Campinas); e entre os quilômetros 80 e 58 (Campinas e Jundiaí).

Pela Rodovia Régis Bittencourt, também sentido São Paulo, tráfego lento a partir do quilômetro 280, em Embu; entre os quilômetros 338 e 337, em Juquitiba ( trecho final da Serra do Cafezal); e no limite entre Taboão da Serra e a capital, na altura do quilômetro 278.

Tráfego intenso, mas sem lentidão tanto no Sistema Anchieta-Imigrantes - que opera no esquema 2 x 8, no qual a descida é feita apenas pela pista sul da Anchieta -, como nas litorâneas Padre Manoel da Nóbrega e Piaçaguera-Guarujá.