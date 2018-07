MP denuncia suspeito de estrangular ex em motel no Rio O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MP-RJ) denunciou um homem por homicídio qualificado e fraude processual. Ele é acusado de asfixiar a ex-mulher com um cinto, em um motel na Estrada do Mendanha, em Campo Grande, na capital fluminense, após tê-la agredido com um capacete.