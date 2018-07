MST ocupa o Ministério do Desenvolvimento Agrário O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) ocupou nesta segunda-feira o prédio do Ministério do Desenvolvimento Agrário, em Brasília, cobrando do governo a aceleração dos projetos de reforma agrária e maior investimento na desapropriação de terras. De acordo com o MST, o protesto reúne 1,5 mil pessoas. O MST quer uma reunião com a presidente Dilma Rousseff.