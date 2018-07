MST ocupa representações do Incra em SP e Recife

Os manifestantes exigem o assentamento de 90 mil famílias, a recomposição do orçamento do Ministério do Desenvolvimento Agrário para a área e a revisão do cálculo do índice de produtividade em áreas agrícolas. Cerca de mil integrantes do MST estão em São Paulo para os protestos. Segundo o movimento, 800 participam da passeata que ocorre esta manhã em direção ao Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista.

Segundo o presidente do movimento, João Pedro Stédile, os manifestantes tentarão ter uma audiência com o governador José Serra (PSDB) ou com o secretário-chefe da Casa Civil do Estado de São Paulo, Aloysio Nunes Ferreira. "Companheiros vão lá pedir que o governo acelere a análise das terras públicas estaduais para destiná-las para a reforma agrária", disse Stédile. "Esse era o espírito desde o governador (Carlos Alberto Carvalho Pinto), em 1958. Serra está quarenta anos atrasado", criticou.