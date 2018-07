Mulher com 95% do corpo tatuado entra para o Guiness World Records

Uma mulher de 55 anos de idade entrou para o Guiness World Record como a mulher mais tatuada do mundo.

Julia Gnuse começou a se tatuar há vinte anos e hoje tem 95 por cento do corpo coberto.

Diagnosticada com Porfiria, uma doença de pele genética que causa bolhas e cicatrizes, ela buscava uma solução que prevenisse que cutucasse as bolhas e cobrisse as cicatrizes.

Julia chama bastante atenção por causa das tatuagens e em 98 apareceu em um videoclipe da banda Aerosmith que acabou vencendo o Grammy de melhor clipe de rock naquele ano.