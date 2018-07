Neblina faz aeroportos de SP operarem por instrumentos Por causa da neblina, tanto o Aeroporto Internacional Governador André Franco Montoro, em Cumbica, Guarulhos, município da Grande São Paulo, como o Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista, operam hoje com auxílio de instrumentos - o piloto necessita de equipamentos especiais para alinhar a aeronave com a pista. Em Congonhas, não houve desvios nos pousos, mas em Cumbica, até as 5h30, ocorreram quatro deslocamentos, todos para Viracopos, em Campinas, no interior paulista, sendo dois voos internacionais e dois domésticos.