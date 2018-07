Neblina prejudica operações em Congonhas e Cumbica

Congonhas opera apenas para decolagem segundo a Assessoria de Imprensa da Infraero, que não soube fornecer por enquanto a quantidade de pousos alternados. Cumbica opera por instrumentos desde o início da madrugada. O pouso de voo da TACA, vindo de Lima, no Peru, foi desviado para Viracopos, Campinas, interior paulista. Já um voo da Air France, vindo de Paris, teve que ser alternado para o Aeroporto do Galeão, no Rio.