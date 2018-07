Nigéria anuncia fim de subsídio a combustíveis

O plano é impopular entre nigerianos, pois muitos vêem o preço baixo do combustível como o único benefício de viver no maior exportador de petróleo bruto da África. Tentativas anteriores de acabar com os subsídios provocaram greves e protestos, e espera-se que não seja diferente neste caso.

"A Agência Reguladora de Preços de Produtos do Petróleo (PPPRA, na sigla em inglês) deseja informar a todos os acionistas sobre o início do abandono dos subsídios sobre o Premium Motor Spirit", afirmou um comunicado da PPPRA.

Levar o plano adiante poupará grandes somas ao tesouro do país. Críticos como o Fundo Monetário Internacional (FMI)afirmavam que o dinheiro estava sendo desperdiçado com gastos que beneficiavam, principalmente, importadores de combustíveis.

(Reportagem de Felix Onuah e Camillus Eboh)