Ninguém é indiciado por acidente em trio elétrico em MG

O fato ocorreu em 27 de fevereiro, durante a apresentação de um trio elétrico no encerramento do chamado "Carnaband". Um curto-circuito levou ao rompimento de três cabos da rede elétrica na Praça Nossa Senhora Aparecida, a principal da cidade de 5,3 mil habitantes. Dois cabos caíram no solo e um sobre o trio elétrico, com descargas de mais de 7 mil volts. O acidente levou à proibição no Estado do comércio de serpentinas metalizadas, material que teria causado o curto-circuito.

Em seu parecer, o promotor Glaucir Antunes, da Promotoria de Justiça de Poços de Caldas, concordou com a conclusão do inquérito policial, de que não houve crime. Até esta tarde, a Justiça ainda não havia se manifestado. Um possível arquivamento do processo não exclui a possibilidade de as pessoas que ficaram feridas e parentes dos mortos ajuizarem ações cíveis.