No PR, cálculo renal terá análise mineralógica Uma parceria entre o Centro de Pesquisas Nefrológicas, do Hospital de Clínicas de Curitiba, da Universidade Federal do Paraná (UFPR), e o Departamento de Geologia da mesma instituição pode reduzir o sofrimento e baratear o tratamento de cálculo renal. O objetivo é utilizar técnicas e equipamentos do Laboratório de Análise de Minerais e Rochas (Lamir) para analisar as pedras retiradas dos pacientes, para ter uma noção exata de sua composição química e mineralógica.