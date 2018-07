No Rio, entidade cobra ações contra tiroteios na Maré Após uma sequência de confrontos que começou no fim de semana e se estendeu até esta segunda-feira, 3, entre traficantes - e desses com soldados da Força de Pacificação que desde abril ocupa o complexo de favelas da Maré -, lideranças comunitárias da região criticaram a atuação das forças de segurança e cobraram mudanças na atitude das tropas.