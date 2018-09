No RS, 6 municípios estão em situação de emergência Seis municípios do Rio Grande do Sul já decretaram situação de emergência, após a passagem de um ciclone extratropical durante o último fim de semana na região sul do País. Segundo a Defesa Civil do Estado, mais de 200 mil pessoas foram atingidas pelas chuvas, em 11 municípios do RS. As cidades que mais sofreram com o fenômeno foram Tramandaí, Riozinho, Mampituba, Rolante, Alvorada e Itati. Do total da população atingida pelo ciclone, cerca de 3 mil pessoas foram desalojadas, duas mil na Região Metropolitana e Porto Alegre e mil no Litoral Norte, segundo a Defesa Civil. Aproximadamente 350 pessoas estão desabrigadas, sendo que 300 em Porto Alegre e 50 no Litoral Norte. Nesta madrugada, o Rio dos Sinos subiu dez centímetros por hora e já está seis metros acima do nível normal na região metropolitana de Porto Alegre. Bairros de três cidades permanecem inundados.