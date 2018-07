Nokia anuncia novo tablet com sua marca licenciada

A Nokia disse que a fabricação, distribuição e vendas do tablet N1 serão administradas pela taiuanesa Foxconn.

O chefe de produtos da unidade Technologies da Nokia, Sebastian Nystrom, disse que a companhia quer dar sequência à iniciativa com mais dispositivos no futuro.

O plano é de que o tablet, que tem interface própria da Nokia, chegue às lojas na China no primeiro trimestre do ano que vem com um preço estimado de 249 dólares antes de impostos, sendo que as vendas serão ampliadas a outros mercados depois disso.

Após o acordo de 5,6 bilhões de euros com a Microsoft, a Nokia ficou com seu negócio de equipamentos de redes e serviços, além do seu negócio HERE, de mapeamento e navegação, e a unidade Technologies, que gerencia pagamentos de licenciamentos sobre suas patentes e realiza pesquisa e desenvolvimento.

Na semana passada, o presidente-executivo da companhia, Rajeev Suri, disse que a empresa está buscando maneiras de trazer a marca de volta aos mercados consumidores através de acordos de licenciamento com fabricantes de produtos eletrônicos.

(Por Jussi Rosendahl)