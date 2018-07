Novela das 7 consome 7 mil m2 do Projac

+ de 10 milhões de usuários é o que o SBT calcula alcançar com a nova versão de aplicativo para SmarTVs e consoles, com transmissões via streaming, ao vivo, e sob demanda

“Falar de sexo, estar de calcinha e sutiã, com um bom texto, não tem vergonha nenhuma. A vergonha do ator é ele estar mal.” Fernanda Torres NO ‘OFÍCIO EM CENA’: AMANHÃ, 23H30, NA GLOBONEWS

'Carcereiros', livro de Drauzio Varela, teve seus direitos de produção comprados pela Globo.

Dinheiro do próprio bolso foi colocado pela produtora Contente na série Zé do Caixão, para o canal Space. O programa obteve pouco mais de R$ 2,1 milhões da Ancine, via artigo 39, e a produtora quis injetar mais R$ 600 mil por conta própria, por acreditar na excelência do produto.

Com Matheus Nachtergaele, Zé do Caixão estreia nesta sexta-feira 13, no Space, às 22h30, em 6 episódios.

Diretor de Mídias Digitais da Globo, Erick Brêtas fala sobre o Globo Play, recém-lançado, no painel Consumo em Todas a Telas, no Telas Fórum. Quarta, no WTC, às 11h30. Na mesma tecla, Marcelo Souza, diretor de Tecnologia em Mídias Digitais da Globo, fala sobre novas tecnologias para novas narrativas, no Telas Festival, quinta-feira, às 16h30, na Oca. Ainda da Globo, o Telas Festival contará com Quico e Rodrigo Meirelles, da O2 Filmes, que falam sobre a experiência de coprodução em Felizes Para Sempre? e Os Experientes. Sexta, às 16h, na Faap.

Por falar em Os Experientes, a série de 4 capítulos faturou duas indicações entre os finalistas da APCA, prêmio da Associação Paulista dos Críticos de Artes: melhor série e melhor ator, para Juca de Oliveira - que concorre com Alexandre Nero, Tony Ramos, Domingos Montaigner e Rafael Cardoso.

Wanderléia, com Eu Te Darei o Céu, e Erasmo, com Pode Vir Quente que eu Estou Fervendo, participaram do tributo de Roberto Carlos aos 50 anos da Jovem Guarda, na gravação de seu especial de fim de ano. Também com participação de Carlinhos Brown, Rogério Flausino e Paulo Ricardo, além da banda Abbey Road, o especial de RC foi gravado na noite de sábado, no Theatro Municipal do Rio.