Novo atracadouro da balsa Santos-Guarujá é testado hoje

A travessia de balsas mais movimentada do Estado está funcionando de maneira precária, apenas com um atracadouro no Guarujá, desde 23 de julho, quando o navio de bandeira chinesa Zhen Hua 27 perdeu o controle e o atingiu o atracadouro, além de acertar a balsa FB 24, que estava lotada com 62 veículos.

Reconstruído em aço e concreto, com 40 metros de comprimento e 15 metros de largura, o novo atracadouro custou cerca de R$ 8 milhões. Já o valor total da obra, incluindo o reparo da balsa, foi de R$ 30 milhões.

A balsa atingida pelo navio foi liberada para reforma em 21 de agosto, depois de concluídas as perícias técnicas da Capitania dos Portos, da Dersa, da Internacional Marítima e dos proprietários do navio.