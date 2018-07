Novo governo jordaniano toma posse prometendo reformas políticas

O premiê Awn Khasawneh, ex-jurista do Tribunal Penal Internacional, em Haia, foi nomeado na semana passada para substituir o ex-general conservador Marouf al-Bakhit, amplamente criticado por sua incapacidade de enfrentar a crise doméstica.

O ex-executivo do banco central Umayya Toukan foi nomeado ministro das Finanças -- uma medida que, segundo autoridades, tem como objetivo tranquilizar as preocupações dos investidores com o crescente gasto público que ameaça a estabilidade fiscal e monetária da Jordânia.

O novo gabinete também inclui políticos moderados, tribais e tecnocratas para ampliar a representatividade nacional.

Abdullah disse a Khasawneh na semana passada que a missão de seu gabinete seria acelerar as reformas que o gabinete anterior demorou para efetuar.

O ex-general Bakhit também provocou atritos com manifestantes jordanianos e a oposição islâmica por conta do policiamento repressivo contra os protestos pacíficos pedindo reformas. Ele foi demitido depois de crescentes críticas sobre seu desempenho por parte dos parlamentares e autoridades influentes.

(Reportagem de Suleiman Al-Khalidi)