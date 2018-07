'NYT': visita do papa é marcada por 'tensões e erros' O jornal norte-americano The New York Times publicou na edição desta quinta-feira reportagem afirmando que a visita do papa Francisco ao Brasil para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) tem sido marcada por "tensões e erros cometidos pelos organizadores brasileiros (da viagem)" e protestos contra o governador do Rio, Sérgio Cabral Filho (PMDB). Intitulada "Erros por parte do Brasil prejudicam visita do papa", o artigo lembra que as dificuldades em relação à estadia de Francisco começaram na chegada à capital fluminense, na segunda-feira, quando ele ficou preso num engarrafamento no centro, expondo-o "a uma multidão de pessoas".