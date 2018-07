Enquanto isso, aqui na Terra nossa humanidade poderá declarar-se evoluída e avançada quando for capaz de celebrar o sucesso alheio como se fosse o próprio, porque nesse momento sua consciência estará intimamente afinada com o bem comum. O bem comum não é uma teoria nem metáfora, é a mais clara tradução da comunhão em que nossa humanidade existe. Não há dor ou sucesso que seja alheio, todas as dores e todos os sucessos são compartilhados. Porém, nossa humanidade, que é mágica e criativa, inventou um jeito de represar os sucessos e confiná-los atrás de muros altos, enquanto as dores e tragédias são todas socializadas. O desequilíbrio assim produzido é uma bomba relógio que a qualquer momento explodirá, porque a harmonia é necessidade maior.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Não será perda de tempo amadurecer melhor os planos antes de colocá-los em marcha. As demoras vão mostrar-se positivas, mas para isso você terá de frear a velocidade de seu próprio ser, que demanda precipitação e urgência.

TOURO 21-4 a 20-5

Juntar-se a outras pessoas para realizar algum objetivo em especial é um processo complicado. Porém, quando você se atreve a congregar-se, sua força pessoal ganha um alcance muito maior. Agora escolha, solidão ou grupo?

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Ninguém saberia o que é criativo senão houvesse regras e normas. A criatividade é a

capacidade de subverter todas as normas, mas nem sempre isso é necessário, só quando as regras impedem

a inovação criativa.

CÂNCER 21-6 a 21-7

A maior clareza e entendimento que se tornaram disponíveis responsabiliza sua alma para tomar decisões.

Por isso a tensão, por isso a pressão sentida, mas não importa, você vai conseguir passar por essa.

LEÃO 22-7 a 22-8

É virtualmente impossível colocar ordem no mundo emocional, porque os sentimentos

se recusam a ser dominados pela mente lógica. Porém, sempre valerá a pena o esforço nesse sentido, porque de outra forma tudo seria caos.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Rejeite a solidão,

você precisa de

bons relacionamentos quase tanto quanto seu corpo precisa de oxigênio

para subsistir. Sua existên-cia isolada será sempre limi-tada, mas os bons relacionamentos superam isso.

LIBRA 23-9 a 22-10

As pessoas bagunçadas se convencem de que esse comportamento lhes assegura maior liberdade, mas na prática acontece o contrário. Na verdade, só a manutenção da ordem aumenta a margem da liberdade experimentada.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

O segredo que não contaram a você é que desejar não é suficiente para que a realidade responda positivamente ao seu apelo. É imprescindível esforçar-se concretamente para que todo e qualquer desejo se realize.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Alguns sentimentos caducaram e não é mais necessário remoê-los na vida subjetiva. Melhor livrar-se deles o mais rapidamente possível, para dar lugar a outros sentimentos maiores e melhores. É hora de limpar a alma.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Tudo pode ser negociado, mas você precisará preservar seus princípios. Pense: se você comprometesse seus princípios, isso acabaria com o caminho que conduziu seus passos até a negociação em andamento.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Respeite as regras, pelo menos desta vez. Certamente,

não seria sábio seguir regras que não servem ao propósi-

to desejado. Porém, não se pode, tampouco, viver quebrando todas as regras o tempo inteiro, não é mesmo?

PEIXES 20-2 a 20-3

Para que tentar preservar uma normalidade que não existe mais? Certamente, é confortante saber que há um ritmo cotidiano normal, porém é desconfortável ter de sustentar esse ritmo quando não serve para mais nada.