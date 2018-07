OAB-SP discutirá execução penal em audiência pública A Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo (OAB-SP) vai realizar uma audiência pública na próxima quinta-feira (30) para debater os entraves da execução penal no Estado. Para colher sugestões e discutir o assunto, estarão presentes integrantes da magistratura, do Ministério Público e da advocacia.