Obama derrota McCain na Flórida O democrata Barack Obama derrotou John McCain na terça-feira na disputa presidencial na Flórida, segundo projeção MSNBC, superando seu rival republicano em um importante Estado que colocou George W. Bush na Casa Branca em 2000. A vitória deu ao senador por Illinois todos os 27 votos no Colégio Eleitoral do quarto Estado mais populoso dos EUA. O Estado votou pelos republicanos em oito das últimas 10 eleições, mas a maior parte das pesquisas de opinião desde o final de setembro apontava uma vitória apertada de Obama. A Flórida, juntamente com Pensilvânia e Ohio, desempenhou um papel crucial nas eleições presidenciais nos últimos 50 anos. Nenhum candidato desde 1960 venceu as eleições sem ganhar em pelo menos dois desses três Estados.