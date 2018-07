Obra de duplicação interdita trechos da Raposo Tavares

A rodovia está sendo duplicada entre Araçoiaba da Serra e Itapetininga, num total de 42,9 quilômetros. Além da segunda pista, estão sendo construídos 18 viadutos e pontes e 11 dispositivos de acesso e retorno. O investimento de R$ 216 milhões é bancado pelos pedágios. No último sábado, a concessionária liberou para o tráfego um trecho de 8,7 quilômetros de duplicação na rodovia, na altura de Alambari. O trecho, do km 137,3 ao km 146, faz parte do segundo lote de obras. O restante das obras de duplicação, do km 132,6 (Capela do Alto) ao km 158,4 (Itapetininga), será concluído até junho deste ano.