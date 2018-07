Obras do Cimento Social são retomadas na Providência As obras do projeto Cimento Social foram retomadas hoje no Morro da Providência, no centro do Rio de Janeiro. O projeto foi interrompido em junho do ano passado após três jovens moradores da favela serem entregues a traficantes rivais do Morro da Mineira, no Catumbi, zona norte, por militares do Exército, que ocupavam a comunidade para a realização do Cimento Social. "As obras foram retomadas nas condições que queríamos. Não precisamos do Exército e vamos provar isso. Estamos fechando dez casas que estavam inacabadas e na próxima semana começaremos 35", disse o encarregado de obras Alex Oliveira dos Santos. Ele afirma que 1.200 casas serão beneficiadas com reformas internas e na fachada. De acordo com Santos, o autor do projeto, o senador Marcelo Crivella (PRB-RJ), articula para que o governo estadual assuma as obras. A assessoria de Crivella confirmou o reinício do projeto, mas informou que o senador estava incomunicável, pois gravava um disco em estúdio.